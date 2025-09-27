Принц Гарри намерен чаще посещать Великобританию для благотворительности

Принц Гарри намерен увеличить частоту визитов в Великобританию для участия в благотворительных проектах.

Герцог Сассекский рассматривает возможность регулярных посещений Великобритании для участия в деятельности благотворительных организаций. По информации The Mirror, частота визитов может составить от двух до трех раз в год. При этом постоянным местом проживания для Гарри и его супруги Меган остается Калифорния.

Во время последнего четырехдневного визита принц провел встречи с благотворительными организациями, почтил память королевы Елизаветы II и встретился с отцом, королем Чарльзом. Их беседа продолжалась около часа и стала первой личной встречей за последние 19 месяцев. По свидетельству инсайдеров, разговор носил эмоциональный характер.

Отношения с принцем Уильямом остаются напряженными. Братья не встречались во время визита и не планируют общения в ближайшее время. Гарри подчеркивает, что не намерен возвращаться к исполнению постоянных королевских обязанностей, но открыт для сотрудничества на частичной основе. Ранее запрос супругов о работе в таком формате был отклонен монархией.