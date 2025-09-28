Маргарита Симоньян простилась с супругом Тиграном Кеосаяном

В Москве состоялась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном, скончавшимся 26 сентября. В армянской церкви на Олимпийском проспекте собрались родные, друзья и коллеги покойного.

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном прошла в армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Среди присутствовавших на траурной церемонии были Игорь Угольников, Федор Добронравов, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Тина Канделаки и другие.

Супруга покойного, Маргарита Симоньян, находилась в состоянии глубокого эмоционального потрясения. По сообщениям присутствовавших, она нуждалась в поддержке сопровождающих и с трудом передвигалась. После завершения отпевания священнослужитель попытался утешить вдову и прочел молитву. Родственники и близкие воздерживались от комментариев для прессы.

Напомним, что о смерти режиссера стало известно 26 сентября, когда Маргарита Симоньян сообщила в социальных сетях о кончине супруга. Предварительной причиной смерти называется острая сердечная недостаточность.