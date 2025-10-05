В Петербурге тестируют состав для шестой линии метро

В петербургском метрополитене начались испытания нового подвижного состава для шестой линии.

На территории Северной столицы проводятся испытания первого поезда серии «Балтиец», предназначенного для шестой линии метрополитена. Об этом сообщил глава Северной столицы.

Составы в характерной коричневой цветовой гамме осуществляют тестовые проезды по тоннелям для проверки работоспособности всех систем. Также специалисты завершают подготовку очередного состава для Фрунзенско-Приморской линии.

На Кировско-Выборгской линии уже работают 30 единиц данной модели, с планируемым увеличением их количества в ближайшей перспективе. Производственный процесс на Октябрьском электровагоноремонтном заводе продолжает выпуск новых вагонов, с плановым показателем в тысячу единиц до 2031 года.

Каждый состав перед допуском к перевозкам проходит многоэтапную проверку, включая испытания на территории депо и обкатку по действующим маршрутам без пассажиров.

Одновременно с обновлением подвижного состава продолжается строительство новых станций метрополитена. Платформа «Путиловская» Красносельско-Калининской линии находится на стадии отделочных работ, а на станции «Юго-Западная» проходит монтаж оборудования и установка элементов навигации. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.