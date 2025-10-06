Прокуратура пресекла нарушения бюджетного законодательства в Волосовском районе

Прокуратура Волосовского района Ленинградской области выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности администрации Большеврудского сельского поселения.
Результаты проверки показали, что администрация Большеврудского сельского поселения несвоевременно перечисляла денежные средства. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.
На основании данного нарушения прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении главы местной администрации. Мужчину обвиняют в нарушении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Материалы проверки ведомство направило в Управление Федерального казначейства по Ленинградской области для принятия решения.
В орган местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений, которое было удовлетворено, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.