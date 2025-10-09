За месяц на территории Петербурга поисковики нашли 302 человека

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Питер» подвел итоги работы за сентябрь 2025 года. За месяц волонтеры обработали 392 заявки о пропавших людях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

За отчетный период поисковики рассмотрели 392 обращения о пропавших гражданах. Согласно опубликованным данным в социальной сети «ВКонтакте», 302 человека были обнаружены живыми, а 14 человек найдены погибшими. Также в ходе поисковых мероприятий удалось установить местонахождение 25 родственников потерявшихся людей.

На текущий момент остаются ненайденными десять человек по заявлениям, поступившим в сентябре. Еще 41 обращение не получило подтверждения после первоначальной проверки.

Представители организации охарактеризовали сентябрь как напряженный период. Также особенностью месяца стало преобладание срочных вызовов, которые составили почти половину от общего количества.