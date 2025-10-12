В Испании ввели новые правила въезда для россиян

С 12 октября в Испании начала действовать новая биометрическая система пересечения внешних границ.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале. Согласно новым правилам, у граждан третьих стран, включая Россию, будут в обязательном порядке собирать фотографию и отпечатки пальцев при въезде и выезде через внешние границы Шенгенской зоны. Система сначала заработает в мадридском аэропорту Барахас, а затем будет поэтапно внедрена в других пунктах пограничного контроля.

К 10 апреля 2026 года система должна быть развернута во всех пунктах пропуска. Штампы в паспортах заменят электронными записями в базах данных. МИД России рекомендует гражданам планировать поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заранее для прохождения необходимых процедур.