Водоканал направил 240 млн рублей на медстрахование сотрудников

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» запускает программы добровольного медицинского страхования для сотрудников и их детей. Общий объем финансирования составит почти 240 миллионов рублей.

Представители учреждения объявили о запуске двух программ добровольного медицинского страхования. Первая предназначена для работников предприятия. На нее планируют выделить до 164,1 миллиона рублей в 2026 году. Страховое покрытие распространится на 8,2 тысячи человек с возможностью выбора из трех вариантов полисов. Суммы страхования варьируются от 1 до 8,5 миллиона рублей на человека ежегодно.

Вторая программа направлена на страхование детей сотрудников с бюджетом 73,8 миллиона рублей в 2025 году. Ее охват составит 4,1 тысячи ребенка в возрасте от одного года до 18 лет, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Все участники будут распределены между двумя программами с фиксированной страховой суммой 3 миллиона рублей на каждого ребенка. Для родственников сотрудников предусмотрена возможность оформления страховки на льготных условиях.

В списке требований от Водоканала указано наличие лицензии и обеспечения высокого уровня сервиса. Также обязательными условиями являются круглосуточная диспетчерская служба, персональные врачи-кураторы и доступность медицинской помощи без ожидания. Выдача полисов должна осуществляться в течение пяти рабочих дней с возможностью электронного оформления через мобильное приложение.