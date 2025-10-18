Мировое турне коллекции вещей принцессы Дианы начнется в 2026 году

Коллекция нарядов и личных вещей принцессы Дианы, собранная австралийской поклонницей, отправится в мировое турне. Оно начнется в ноябре 2026 года в Калифорнии, а завершится постоянным размещением коллекции в Великобритании.

В экспозицию войдут около 3000 предметов, которые Рене Плэнт собирала на протяжении многих лет. В разговоре с The Mirror она подчеркнула необыкновенную историческую ценность каждого экспоната, при этом стоимость отдельных платьев превышает 250 тысяч фунтов стерлингов.

В своей жизни Рене дважды встречалась с принцессой Дианой — в 1983 году в Яндине и в 1988 году в Сиднее. Эти встречи оставили в ее душе неизгладимый след. В июне текущего года коллекционер приобрела на аукционе за 260 тысяч фунтов знаменитое «платье заботы», в котором принцесса была одета во время их второй встречи.

Коллекционирование вещей принцессы началось в 2014 году с покупки бордового шерстяного пальто Caroline Charles стоимостью 115 тысяч фунтов. Это пальто особенно ценно тем, что в нем принцессу фотографировали с маленьким принцем Уильямом. Для приобретения культового голубого платья Versace 1991 года семье Рене даже пришлось оформить дополнительную ипотеку.

На данный момент коллекция включает свыше 100 предметов одежды — от детской обуви и свадебных тапочек принцессы до платья Jacques Azagury 1997 года, на котором сохранились булавки от последней примерки.