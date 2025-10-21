Следователи возбудили дело о халатности после провала грунта

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после провала грунта на 1-ом Муринском проспекте.

Основанием для проверки послужила просадка грунта на 1-ом Муринском проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга, которая привела к прорыву подземного коллектора.

Специалисты выяснили, что 20 октября инцидент вызвал расширение зоны деформации дорожного покрытия. Движение транспорта на этом участке приостановили. Территорию оградили для обеспечения безопасности.

По предварительным данным, среди гражданского населения нет пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

На данный момент следственные действия и оперативные проверки продолжаются. Аварийные службы одновременно работают над ликвидацией последствий повреждения инженерной инфраструктуры.