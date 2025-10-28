В Петербурге и Ленобласти за месяц выявили свыше 800 нетрезвых водителей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за октябрь 2025 года выявили более 800 случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии.

По информации пресс-службы ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» было зафиксировано большое количество нарушений. Более чем 340 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования, что приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения.

Также сотрудники Госавтоинспекции пресекли 50 фактов повторного вождения в нетрезвом виде. За данное нарушение предусмотрена уголовная ответственность согласно действующему законодательству. Ко всем нарушителям применяются меры административного воздействия в виде штрафов и лишения прав.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен административный штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок до двух лет. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами после употребления алкогольных напитков.