Двух подростков подозревают в нападении на продуктовые магазины

В Ленинградской области были задержаны двое несовершеннолетних братьев. Подростков подозревают в серии разбойных нападений на продуктовые магазины.

Во Всеволожске правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних братьев, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений на продуктовые магазины. Первый инцидент был зафиксирован 26 октября около 19:00. В магазине на улице Героев четверо молодых людей попытались похитить товар, применив против охранника газовый баллончик.

Второе нападение было совершено спустя два часа в магазине на шоссе Дорога Жизни, где злоумышленники угрожали продавцам перцовым баллончиком и похитили товар на сумму 8,3 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности двух подозреваемых. Ими оказались братья 13 и 14 лет. Правоохранители задержали двух школьников по месту проживания 28 октября.

Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Полицейские продолжают устанавливать других участников преступной группы.