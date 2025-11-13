В Петербурге возбудили дело о нападении на сотрудника Комтранса

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, применившей насилие в отношении сотрудника Комитета по транспорту.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел ночью десятого ноября на улице Маршала Казакова. Женщина припарковала автомобиль с нарушением правил, что было зафиксировано специалистом транспортного Комитета.

При составлении протокола об административном правонарушении гражданка проигнорировала законные требования сотрудника. Она применила перцовый баллончик, распылив его в лицо представителю власти.

Потерпевший был вынужден обратиться за медицинской помощью. Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье.

В настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего правонарушения.

Расследование продолжается, правоохранительные органы выясняют дополнительные детали инцидента. Подозреваемой грозит уголовная ответственность за противоправные действия в отношении должностного лица.