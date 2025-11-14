Прокуратура добилась устранения нарушений при ремонте кровли в Колпино

В Санкт-Петербурге сотрудники прокуратуры добились устранения нарушений, допущенных при ремонте кровли жилого дома на улице Тверской.

В ходе проверки специалисты установили, что между Фондом капитального ремонта Петербурга и подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ по восстановлению кровли дома на улице Тверской в Колпино.

При проведении ремонтных работ были допущены технологические нарушения. После ремонта в жилых квартирах и помещениях общего пользования зафиксированы протечки. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокурор Колпинского района Северной столицы внес представление руководителю Фонда капитального ремонта, которое было рассмотрено и удовлетворено. По результатам принятых мер все выявленные нарушения были устранены.