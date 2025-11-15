В Петербурге выросли цены на такси после первого снегопада

Первый снегопад в Петербурге вызвал резкий рост цен на услуги такси. Стоимость поездок увеличилась практически вдвое по сравнению с будними днями.

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с серьезным подорожанием услуг такси после первого снегопада в этом сезоне. Утром 15 ноября многие пассажиры обнаружили, что стоимость привычных маршутов выросла практически в два раза по сравнению с предыдущим днем.

Например, поездка, которая накануне обходилась в 700 рублей, утром стоила уже 1,1 тысячи рублей. Отдельные короткие маршруты подорожали с 900 до 1,6 тысячи рублей. При этом не все операторы такси одинаково повысили тарифы.

Водители такси отметили увеличение заработков в связи с повышенным спросом на услуги. Особенно высоким спрос пользовался в районах, где жители предпочли заказать машину вместо пешей прогулки по заснеженным улицам.

Снегопад также повлиял на работу городской инфраструктуры. Коммунальные службы использовали более 130 тонн противогололедных материалов для обработки дорог. В аэропорту Пулково зафиксировали около 15 задержек авиарейсов, что дополнительно увеличило спрос на такси среди пассажиров.