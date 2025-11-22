Утром в субботу петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололеде

В Санкт-Петербурге 22 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и образование гололедицы. Метеорологи предупреждают об ухудшении дорожных условий в утренние часы.

На погодные условия в Северной столице влияет отходящая на северо-восток задняя часть циклона. По данным синоптиков, в течение дня сохранится облачная погода с кратковременными осадками в форме мокрого снега, преимущественно в первой половине дня.

Выпадающие осадки могут создать условия для образования гололеда на проезжей части и пешеходных зонах, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Скорость ветра достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что несколько превышает средние показатели.

Видимость улучшится после полудня. В воскресенье, 23 ноября, температура воздуха сохранится в пределах +1…+3 градусов.