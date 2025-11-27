Шестерых организаторов незаконной миграции задержали в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли деятельность подозреваемых в организации незаконной миграции. В ходе операции задержаны шесть человек, трое из которых являются гражданами одного из государств Средней Азии.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники изготавливали и представляли в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД документы с заведомо недостоверными сведениями. На основании этих данных должностными лицами принимались решения о продлении трудовых патентов и разрешений на временное пребывание иностранных граждан. Это обеспечивало их незаконное нахождение на территории страны.

На основании выявленных фактов было возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, сообщила Волк в своем Telegram-канале.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Следователи пытаются установить все обстоятельства преступления и задержать возможных соучастников.