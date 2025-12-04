Главу фирмы в Петербурге осудили на 5 лет за хищение 1,2 млрд рублей

Генеральный директор коммерческой компании в Санкт-Петербурге осужден за хищение свыше одного миллиарда рублей. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО «НКТ». Мужчина признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Суд установил, что осужденный с помощью служебного положения вступил в сговор с неустановленными лицами. С апреля 2022 по июль 2023 года он заключил фиктивный договор и по поддельным документам перечислил деньги за неоказанные услуги компании в Китае.

Переводы шли в том числе через фирму-посредника из ОАЭ. Всего было похищено свыше 1,27 млрд рублей, которые злоумышленник использовал по своему усмотрению. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил фигуранту наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 400 тысяч рублей.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о полной компенсации причиненного материального ущерба. Для обеспечения исполнения приговора сохранена мера обеспечения в виде ареста, ранее наложенная на имущество осужденного.