Прокуратура Ленобласти добилась лишения прав водителя с шизофренией

Лужская городская прокуратура добилась через суд лишения водительских прав местного жителя, страдающего психическим расстройством.

Результаты проверки надзорного ведомства показали, что мужчина стоит на учете в психиатрическом центре с 1995 года с диагнозом «параноидальная шизофрения».

По закону, данное заболевание является противопоказанием для управления автомобилями категорий B, B1 и M. Несмотря на это, у мужчины было действующее водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

В итоге прокурор подал иск о лишении его права на вождение. Суд удовлетворил требование в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.