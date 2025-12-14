Путин назвал фестиваль «Площадь Искусств» украшением культуры Петербурга

Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам юбилейного фестиваля «Площадь Искусств» в Санкт-Петербурге.

Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства назвал этот международный зимний форум украшением культурной жизни Северной столицы и всей страны. Он отметил, что проект бережно хранит творческое наследие своего основателя — дирижера Юрия Темирканова.

Путин выразил уверенность, что фестиваль представит насыщенную программу. Он познакомит публику с выступлениями известных исполнителей и мировых симфонических коллективов. Отдельно президент обратил внимание на особое место в афише произведений Дмитрия Шостаковича.

Имя Шостаковича уже 50 лет носит Санкт-Петербургская академическая филармония, одна из ключевых площадок события. В своем послании Владимир Путин пожелал всем зрителям и участникам ярких и незабываемых впечатлений. Юбилейный форум проходит в городе на Неве с 13 по 25 декабря.