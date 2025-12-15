2026 год станет последним этапом повышения пенсионного возраста

Кто получит право на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию выйдут граждане, завершающие переходный период. Это мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения.

Мужчины получат право на выплаты в возрасте 64 лет. Женщины смогут выйти на пенсию в 59 лет.

Новые правила с 2027 года

Следующий год станет первым по обновленным правилам. С 2027 года пенсионный возраст будет фиксированным. Для мужчин он составит 65 лет. Для женщин возраст выхода на пенсию установлен в 60 лет.

Преимущества отсрочки выхода на пенсию

Закон позволяет добровольно отказаться от назначения пенсии. За этот период начисляются премиальные коэффициенты. За первый год отсрочки фиксированная выплата увеличивается на 5,6 процента. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента повышается на 7 процентов.

Этот механизм особенно важен для тех, у кого не хватает баллов. Он позволяет увеличить будущую пенсию.

Требования для назначения страховой пенсии

Для выхода на пенсию по старости необходимо выполнить два условия. Первое — наличие минимального страхового стажа. С 2025 года он составляет 15 лет. Второе условие — накопление достаточного количества пенсионных баллов.

Их минимальное значение равно 30. Проверить свои показатели можно в режиме онлайн.

Как получить информацию о пенсионных правах

Актуальные сведения содержатся в выписке из индивидуального лицевого счета. Запросить документ можно через Интернет. Для этого необходимо авторизоваться на портале Госуслуг. Альтернативный вариант — использование сайта Социального фонда России.

Система позволяет быстро получить информацию о стаже и накопленных баллах. Это помогает планировать свое будущее.