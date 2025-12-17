Эксперт в области цифрового спорта обозначила критерии эффективности работы чиновников в развитии киберспорта.

Развитие киберспорта как официальной спортивной дисциплины ставит вопрос о роли и эффективности государственных управленцев в этой сфере. По мнению заместителя директора по научно-методическому обеспечению спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Елены Скаржинской, ключевым показателем работы чиновника должен являться конкретный спортивный результат на международной арене.

В разговоре RuNews24.ru она подчеркнула, что этот результат невозможен без выстроенной, научно обоснованной системы подготовки спортивного резерва. По ее словам, отсутствие этих двух элементов свидетельствует о низкой эффективности соответствующего руководителя.

Скаржинская напомнила о случае с бывшим главой Государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Го Чжунвенем. Его приговорили к смертной казни с отсрочкой за коррупцию и злоупотребление полномочиями.

По мнению эксперта, это связано с тем, что чиновник не поддерживал развитие киберспорта и не противодействовал введению в 2021 году жестких ограничений на игровое время для молодежи.