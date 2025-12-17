Киркоров заявил о готовности приютить Ларису Долину после потери квартиры

Народный артист Филипп Киркоров заявил о готовности предоставить певице Ларисе Долиной проживание в своем доме.

Певец заявил о готовности предоставить ей кров в своем доме. Заявление прозвучало на фоне информации о потере певицей квартиры в районе Хамовники по решению Верховного суда.

В разговоре с «Абзац» Киркоров назвал Долину большим другом, учителем и наставником, напомнив, что их связывает почти четыре десятилетия дружбы. При этом артист также выразил уверенность, что Долина сможет самостоятельно найти для себя новое жилье.

Отметим, что 16 декабря Верховный суд России признал право собственности на спорную жилплощадь за покупательницей Полиной Лурье. В рамках того же судебного процесса прокуратура ходатайствовала о взыскании с Долиной в пользу Лурье 112 миллионов рублей.