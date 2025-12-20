В МАМТ открылся предновогодний показ балета «Щелкунчик»

Новогодний сезон стартовал в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко открылся сезон спектакля «Щелкунчик» в постановке хореографа Юрия Посохова.

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, это представление является уникальным как с художественной, так и с технологической точки зрения. В нем задействованы практически все артисты балетной труппы театра — около 70 человек на сцене, а общее число участников достигает 170. Особенностью стали крупногабаритные декорации, например, 13-метровая книга весом до десяти тонн.

Всего московские площадки подготовили около 20 разных версий «Щелкунчика». Балет в МАМТ будет идти с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года при поддержке департамента культуры в рамках проекта «Зима в Москве». Постановка также приурочена к предстоящему 250-летию со дня рождения писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Генеральный директор театра Андрей Борисов сообщил, что спектакль пользуется высоким спросом не только у московской публики, но и у зрителей по всей стране.