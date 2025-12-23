Петербург может перейти на водородные автобусы

В Санкт-Петербурге изучают возможность внедрения автобусов на водородном топливе. В настоящее время город фокусируется на развитии транспорта на природном газе.

Как сообщила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, развитие водородного транспорта в городе связано с участием в федеральной программе до 2030 года. Программа предполагает субсидирование до 25% стоимости транспорта и предоставление льготных лизинговых условий через ВЭБ.РФ.

На данный момент существуют два прототипа так называемого водоробуса, официально представленные в 2024 году. Их эксплуатация в качестве массового пассажирского транспорта пока невозможна из-за неразвитой заправочной инфраструктуры. В разговоре с «Коммерсантъ» Борисова уточнила, что для запуска требуется создание нормативно-правовой базы, а также строительство водородных заправочных станций, учитывая расчетное потребление топлива в восемь килограмм на 100 километров пути.

Отметим, что при этом Северной столицы является лидером по обновлению парка транспорта на альтернативном топливе. По данным Комитета по транспорту Петербурга, 75% автобусов, занятых в ежедневных перевозках, используют природный газ. Для их обслуживания работает сеть из 11 газонаполнительных компрессорных станций.

В 2025 году в Автобусном парке № 7 была запущена новая ремонтная зона для техники на газомоторном топливе. В Комтрансе подчеркнули, что этот инновационный комплекс оборудования является единственным в России, обеспечивающим безопасное и эффективное обслуживание таких автобусов. Помимо пассажирского транспорта, на природный газ также переводят коммунальную технику и такси.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что в городе начали проектировать новый автобусный парк на 400 машин. Он разместится в производственной зоне «Каменка» Приморского района. По его словам, половина автобусов в парке будет работать на компримированном природном газе.