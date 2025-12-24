За год из «Почты России» за год уволились около 40 тысяч человек

За последний год из «Почты России» уволились около 40 тысяч сотрудников из-за низких зарплат и увеличения нагрузки.

По информации издания, увольнения связаны с расширением круга обязанностей и введением дополнительных требований. Работников обязали заниматься продажами сопутствующих товаров и выполнять установленные планы.

Telegram-канал Mash сообщает, что наибольшая текучесть кадров наблюдается среди начальников отделений. На них возложили ответственность за ключевые показатели эффективности, работу с жалобами и постоянную ротацию персонала.

Новым сотрудникам формально обещают зарплату от 32 до 40 тысяч рублей с учётом надбавок. Однако реальный доход зависит от выполнения планов и количества отработанных часов. Например, в Москве средняя зарплата сотрудников отделений составляет около 43 тысяч рублей, а почтальоны получают до 30 тысяч. В регионах выплаты часто не достигают 25 тысяч рублей.

Кадровый дефицит негативно сказывается на работе сети. Некоторые отделения вынуждены сокращать часы работы или временно закрываться. Клиенты сообщают о задержках доставки писем и посылок, которые в отдельных случаях растягиваются на несколько недель.

Дополнительное давление на компанию оказывает конкуренция с маркетплейсами. На фоне роста популярности быстрой доставки объёмы почтовых отправлений сокращаются на 25–30% в год. Это затрудняет выполнение планов, ограничивает рост премий и сохраняет зарплаты на низком уровне, что также стимулирует увольнения.