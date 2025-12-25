Адвокат Долиной опровергла слухи о нежелании певицы съезжать

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова опровергла слухи о нежелании певицы покинуть спорную квартиру.

Защитница певицы выступила с соответствующим заявлением в ходе заседания Московского городского суда по иску о выселении Юрист опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что артистка не хочет съезжать с квартиры. Она назвала эти сообщения слухами и попросила журналистов ничего не выдумывать. Судья отметила, что данное заявление не относится к делу.

Пухова также назвала не соответствующими действительности сообщения о том, что Долина требует с Полины Лурье коммунальные платежи. При этом адвокат певицы выразила глубокое уважение коллеге, представляющей интересы покупательницы. Сама Лариса Долина и Полина Лурье на слушания не явились.

Сторона защиты Долиной направила мировое соглашение, в котором артистка выражает желание остаться в квартире до 10 января 2026 года и просит отозвать финансовые претензии к ней. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко отметила, что мировое соглашение обычно предполагает взаимные уступки, тогда как Долина просит уступок, не предлагая ничего взамен. Она также пояснила, что получила это предложение после того, как певица ранее просила разрешить ей проживать в квартире до 1 марта, но Лурье ей отказала.

Согласно тексту мирового соглашения, Лурье должна отказаться от всех финансовых претензий. Это включает отказ от требований компенсировать уплаченные ею имущественные налоги за 2024 и 2025 годы, а также судебные расходы. При этом Лурье уже выплатила больше ста тысяч рублей имущественного налога за приобретенную у Долиной квартиру, но до сих пор не смогла в нее заселиться.