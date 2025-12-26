МЧС предупреждает Петербург о снеге, дожде и гололеде

Главное управление МЧС по Петербургу объявило экстренное предупреждение. 27 декабря в городе ожидаются мокрый снег с дождем, ветер до 17 метров в секунду и гололедица.

Ведомство просит граждан убрать с балконов и дворов незакрепленные предметы, парковать автомобили вдали от деревьев и слабых конструкций. На улице следует обходить шаткие строения и рекламные щиты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Водителям эксперты рекомендуют сменить резину на зимнюю, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам в МЧС советуют передвигаться не спеша, использовать обувь с противоскользящей подошвой и световозвращатели.

Как отметили спасатели, падении нужно постараться сгруппироваться. В случае травмы необходимо обратиться за медицинской помощью.