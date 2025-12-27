Разработчики признают, что человекоподобные роботы пока далеки от замены людей

Несмотря на значительные инвестиции и растущий интерес к человекоподобным роботам, представители отрасли признают, что технологии пока далеки от массового замещения человека на производстве и в сфере услуг.

Как отмечают эксперты в беседе с The Wall Street Journal, современные роботы способны выполнять лишь узкий набор простых и монотонных задач, таких как перемещение коробок на складах.

Технический директор Agility Robotics Прас Велагапуди подчеркнул, что главная цель — создать «гуманоидного робота, который выполняет полезную работу», но до роботов-дворецких или универсальных помощников еще очень далеко. Современные системы недостаточно надежны для сложных заданий, а требования к безопасности при совместной работе с людьми значительно увеличивают стоимость внедрения: из каждых 100 долларов лишь 20 тратится на самого робота, остальное — на системы защиты.

Существует также разрыв между ожиданиями публики и реальными возможностями роботов. Например, способность убраться в туалете считается одной из сложнейших задач, которую еще предстоит освоить. Основатель Persona AI Николаус Радфорд отметил, что роботы сегодня эффективны только в узких областях, таких как сварка в судостроении, где нехватка кадров оправдывает разработку.

Критике подвергается и сама концепция копирования человеческой анатомии. С инженерной точки зрения часто эффективнее использовать специализированные конструкции — например, четыре руки вместо двух или пневматические захваты вместо пальцев. Отрасль также сталкивается с нехваткой данных для обучения и неопределенными сроками достижения уровня человеческой гибкости.

Несмотря на оптимистичные прогнозы Илона Маска и Дженсена Хуанга, многие специалисты считают их заявления преждевременными. Хотя инвестиции в сектор превысили 5 миллиардов долларов в 2025 году, путь к миллиону работающих гуманоидных роботов к 2035 году остается сложным и полным технических препятствий.