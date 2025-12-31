Через Петербург вырос импорт цитрусовых в 2025 году

Через Большой морской порт Санкт-Петербурга в 2025 году увеличились поставки цитрусовых. По данным Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года ввезено 480,2 тысячи тонн свежих цитрусовых фруктов и их гибридов.

Этот показатель на 30,4% превышает объем импорта за аналогичный период 2024 года, когда было поставлено 368,2 тысячи тонн. География поставок не изменилась. В порт прибыли восемь видов цитрусовых, включая апельсины, мандарины, клементины, грейпфруты, помело, лаймы и лимоны, из 14 стран. Основными поставщиками стали ЮАР, Марокко, Аргентина, Египет, Бразилия и Китай, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Все партии прошли обязательный карантинный фитосанитарный контроль и были допущены к ввозу на территорию России.