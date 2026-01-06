Мужчина провалился под лед в Волховском районе Ленобласти

Спасатели извлекли из воды тело мужчины, который провалился под лед Новоладожского канала в Волховском районе. Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи.

В поисково-спасательный отряд города Новая Ладога поступила информация о происшествии на акватории Новоладожского канала в районе деревни Немятово 2, где под лед провалился мужчина.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

В ходе проведенных работ тело мужчины было извлечено из воды. После этого пострадавший был передан сотрудникам прибывшей бригады скорой медицинской помощи для констатации биологической смерти и дальнейших процедур.

