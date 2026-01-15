Зарплату учителей хотят установить не ниже 200 процентов от средней по региону

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесли предложение установить оплату труда учителей не ниже 200% от средней заработной платы по региону в расчете на одну ставку.

С соответствующим обращением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы Яна Лантратова.

В инициативе также предлагается нормативно закрепить структуру заработной платы, где оклад составляет не менее 70% от общего дохода, а стимулирующие выплаты носят дополнительный и прозрачный характер. Кроме того, депутаты считают необходимым внедрить единую федеральную систему оплаты труда педагогов для устранения межрегиональных диспропорций.

По словам Миронова, фракция предлагает Минфину и Минпросвещения представить согласованные предложения по повышению окладов учителей и созданию единой системы оплаты труда. Лантратова подчеркнула, что учитель должен чувствовать уважение государства на деле, а не на словах.