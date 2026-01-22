Племянник Игоря Бриля сообщил о состоянии джазового пианиста

Племянник легендарного джазового пианиста и композитора Игоря Бриля сообщил, что музыкант недавно перенес операцию, однако не смог подтвердить информацию о его экстренной госпитализации.

Как заявил Денис Бриль в разговоре с 360.ru, он узнал о возможной госпитализации своего дяди из сообщений СМИ. Он отметил, что в связи с перенесенной операцией ситуация со здоровьем музыканта является непростой.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 81-летний Игорь Бриль был госпитализирован в Москве из-за обострения проблем с сердцем. По данным издания, пианисту стало плохо дома, после чего врачи скорой помощи оказали ему первую помощь и доставили в кардиологическое отделение одной из столичных клиник.

Официального подтверждения этой информации от медицинских учреждений или представителей музыканта на данный момент не поступало.