Путин одобрил ключевые проекты развития Ленобласти

Президент России Владимир Путин поддержал ряд стратегических проектов для развития Ленинградской области. Данное решение было принято по итогам рабочей встречи с губернатором региона Александром Дрозденко.

В ходе встречи губернатор региона и глава государства обсудили ключевые направления социально-экономического развития Ленинградской области. По итогам переговоров получили поддержку несколько важных инициатив.

В их числе федеральная программа «Чистая Ладога», направленная на экологическое оздоровление крупнейшего в Европе источника питьевой воды. Также была одобрена реконструкция квартала Сета Солберга в Выборге. Проект предполагает создание театрально-культурного центра с привлечением средств федерального бюджета, сообщает allnw.ru.

Также часть обсуждения была посвящена подготовке к 100-летнему юбилею Ленинградской области, который будет отмечаться в 2027 году. В рамках подготовки планируется ввести в эксплуатацию свыше десяти стратегических объектов.

Кроме того, губернатор Ленобласти пригласил Путина принять участие в предстоящих юбилейных торжествах.