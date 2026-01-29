В Петербурге задержали капитана второго ранга по подозрению во взяточничестве

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет в 2026 году превысит 83 тысячи рублей. Право на получение этой выплаты сохранится за родителем даже в случае его выхода на работу.Планируемое увеличение выплатЧлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в 2026 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составит больше 83 тысяч рублей в месяц. В 2025 году этот показатель находится на уровне чуть менее 69 тысяч рублей.Данная выплата традиционно рассчитывается как 40% от среднего заработка родителя за два предшествующих года, но имеет установленные законом верхние и нижние пределы.В беседе с ТАСС Бессараб также обратила внимание на изменение в правилах предоставления пособия. По ее...