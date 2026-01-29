В Петербурге задержали капитана второго ранга по подозрению во взяточничестве

В Санкт-Петербурге задержан капитан второго ранга по подозрению в получении взятки. Офицер являлся начальником одного из военных представительств Министерства обороны.
Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки. По версии следствия, денежные средства военнослужащему передал представитель коммерческой организации.
Взамен за вознаграждение офицер должен был обеспечить подписание документов о приемке электронной компонентной базы. Данная поставка осуществлялась в рамках государственного оборонного заказа, «Форпост».
Соучастника в организации противоправной деятельности также задержали и заключили под стражу. Правоохранительные органы не раскрывают точный размер взятки.