Депутаты предложили пожизненно запретить въезд в Россию мигрантам с судимостью

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий пожизненно запрещать въезд в Россию иностранцам, имеющим судимость. Инициатива касается как лиц с неснятой или непогашенной судимостью, так и тех, у кого она снята или погашена.

Авторы законопроекта заявили, что эта мера позволит не допустить проникновения в страну преступных элементов, снизить уровень преступности среди иностранных граждан и повысить общественную безопасность.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что российские граждане не должны опасаться оказаться рядом с мигрантом, имеющим в прошлом серьезные правонарушения, такие как грабеж, разбой или убийство, сообщает 360.ru.

В настоящее время действующее законодательство не ограничивает въезд в Россию для иностранцев после погашения или снятия судимости.