Экостандарт будет внедрен в Петербурге

«Стандарт интересен тем, что муниципалитеты наконец пробуют системный подход вместо разрозненных инициатив. Широкие обсуждения с бизнесом и НКО — хороший знак: экологизация работает, когда это выгодно всем сторонам, а не только регуляторам.

На вопрос об просвещении: муниципалитеты имеют реальные рычаги, но здесь главный парадокс — просвещение без инфраструктуры бесполезно. Невозможно убедить людей в раздельном сборе, если нет пунктов приема. Видеомониторинг и обучение в школах формируют сознание, но только если за ними стоят конкретные действия.

Ключ не в количестве инструментов, а в их синхронизации: надзор + поддержка бизнеса + просвещение в одном направлении. Доработка документа с учетом региональной специфики и взаимодействия органов — правильный шаг. Теперь главное не застрять в презентациях: нужно быстро переходить от слов к реальным проектам на земле».