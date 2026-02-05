Актера «Папиных дочек» вырезали из сериала после скандала с бывшей женой.

Актер Михаил Казаков заявил, что был вырезан из сериала «Папины дочки. Новые» из-за публичных обвинений со стороны бывшей супруги.

Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в оригинальном сериале «Папины дочки», рассказал, что не появился в новой версии проекта из-за скандала. По словам артиста, руководство канала приняло решение исключить его из съемок после публичных заявлений его бывшей супруги о якобы имеющихся у него зависимостях.

В беседе с «Абзацем» Казаков утверждает, что ему напрямую сообщили о финансовой целесообразности такого решения. Из-за негативных слухов также сорвались планы на эпизодическую роль для его сына Мирослава.

Ранее стало известно, что имущество Михаила Казакова объявлено в розыск Федеральной службой судебных приставов. Согласно судебным материалам, актер имеет задолженность почти в два миллиона рублей, основную часть которой составляют неоплаченные кредиты.

Также артист также был внесен в реестр злостных неплательщиков алиментов с долгом свыше 216 тысяч рублей.