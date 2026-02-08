Современные технологии помогли улучшить контроль диабета первого типа

Американские биологи установили, что технологии мониторинга глюкозы и инсулиновые помпы резко улучшили контроль диабета первого типа. Исследование также выявило серьезное неравенство в доступе к этим устройствам среди разных групп пациентов.

Ученые из Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса в ходе масштабного исследования пришли к выводу, что широкое внедрение новых технологий улучшило контроль уровня сахара в крови у пациентов с диабетом первого типа.

Исследование было опубликовано в научном журнале JAMA network open. Работа ученых охватила анонимные данные почти 200 тысяч человек с 2009 по 2023 год и зафиксировала стремительный рост использования систем непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновых помп.

Так, применение систем мониторинга среди детей выросло с 4% до 82%, среди взрослых — с 5% до 57%. Использование инсулиновых помп детьми увеличилось с 16% до 50%, а взрослыми — с 11% до 29%. Почти половина юных пациентов сейчас применяет оба устройства одновременно.

Технологический прогресс напрямую улучшил контроль над уровнем гликированного гемоглобина. За последние 15 лет доля детей, достигших рекомендованного целевого уровня ниже 7%, выросла на 171%. Среди взрослых этот показатель увеличился на 33%.

При этом исследование выявило серьезное неравенство в результатах лечения, связанное с доступом к технологиям. Лучшие показатели были у белых пациентов и людей с коммерческой страховкой. Среди детей в период 2021-2023 годов целевых значений достигли 21% белых пациентов, 17% латиноамериканцев и 12% чернокожих пациентов.

Авторы исследования отмечают, что у большинства пациентов показатели все еще далеки от идеала, и призывают облегчить доступ к необходимым устройствам для сокращения этого неравенства.