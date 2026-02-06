Собчак стала единственной хозяйкой ресторана на Мытнинской набережной

Ксения Собчак стала единоличным владельцем компании, которая управляет рестораном на корабле «Летучий голландец» в Санкт-Петербурге. Ее бывший партнер вышел из проекта из-за разногласий с арендодателем.

Телеведущая и журналист Ксения Собчак стала единственным собственником ООО «Манила», которое управляло рестораном Veter на корабле «Летучий голландец» на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, с 3 февраля 2026 года ей принадлежит 100% доля в компании. Заведение, открывшееся в 2023 году, изначально было совместным проектом Собчак с московским ресторатором Антоном Пинским, основателем группы Pinskiy&Co. Пинский вышел из бизнеса в ноябре 2025 года.

Однако ресторатор вышел из бизнеса в ноябре 2025 года. По словам операционного директора Pinskiy&Co Владимира Шамановского, причиной стало нежелание вкладываться в капитальный ремонт судна. Собственники корабля оценили эти работы в 50 миллионов рублей. Ресторан закрылся осенью прошлого года с планами на переезд.