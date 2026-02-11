В конце февраля наблюдатели по всему миру смогут увидеть парад шести планет

Жители Земли смогут наблюдать редкое выравнивание шести планет на ночном небе 28 февраля.

Условия наблюдения

Представители НАСА сообщили, что в это время с Земли можно одновременно наблюдать не меньше четырех или пяти планет. Это происходит из-за того, что все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости.

Хотя орбитальные скорости и расстояния до светила у планет разные, с определенной периодичностью их положения на небесной сфере для земного наблюдателя выстраиваются в условную линию. При этом реальные расстояния между небесными телами остаются огромными — сотни миллионов или миллиарды километров. Поэтому выравнивание является лишь визуальным эффектом перспективы.

Лучшей датой для наблюдений в текущем месяце станет 28 февраля, когда шесть планет расположатся наиболее компактно. Однако само явление растянуто во времени, поэтому некоторые наблюдатели смогут видеть группировку планет за несколько дней до этой даты и спустя несколько дней после.

Прошлое масштабное выравнивание семи планет произошло в феврале 2025 года. Следующее подобное событие, по расчетам астрономов, ожидается не раньше 2040 года.

Какие планеты будут видны

Из шести участвующих в параде планет четыре будут доступны для наблюдения невооруженным глазом. К ним относятся Меркурий, Венера, Марс и Юпитер. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется оптическое оборудование — бинокль или телескоп, поскольку эти удаленные планеты обладают меньшей яркостью.

Меркурий может быть сложным объектом для обнаружения из-за своего низкого положения над горизонтом в сумерках. Специалисты рекомендуют начинать наблюдения примерно через 30 минут после местного захода солнца.

Смотреть следует в западной части неба, выбрав место с максимально открытым горизонтом и в условиях ясной погоды. Важным фактором является высота планеты над горизонтом, сообщает The Guardian.

Как поясняют в НАСА, для уверенного наблюдения невооруженным глазом небесное тело должно находиться на высоте не менее нескольких градусов, а в идеале — 10 градусов или выше. Атмосферные помехи у горизонта значительно ослабляют и искажают свет, делая даже яркие планеты практически невидимыми.

География наблюдений

Планетарный парад будет виден наблюдателям по всему миру, однако оптимальные даты для наблюдений в разных часовых поясах могут немного различаться.

Согласно данным приложения для наблюдения за звездным небом Star Walk, наилучшие условия для жителей Сан-Паулу сложатся 25 февраля. Для наблюдателей в Афинах, Нью-Йорке, Мехико и Токио лучшей датой станет 28 февраля. Жители Пекина, Берлина, Лондона и Мумбаи смогут наилучшим образом увидеть явление 1 марта, а в Рейкьявике — 2 марта.