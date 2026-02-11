Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил освободить его от обязанностей исполняющего ректора Школы-студии МХАТ. Свой пост муж Ксении Собчак занимал меньше трех недель.

Богомолов обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

В обращении режиссер также пожелал удачи и терпения учебному заведению, а также его нынешнему и будущему руководству.

Напомним, что назначение режиссера на эту должность состоялось 23 января 2026 года после смерти прежнего ректора, Игоря Золотовицкого, который возглавлял Школу-студию с 2013 года.