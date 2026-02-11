Жалобы жильцов дома на переулке Лодыгина привлекли внимание Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Дело в том, в доме на переулке Лодыгина в Адмиралтейском районе и построенном в 1905 году из-за неисправных систем больше года происходят регулярные затопления. Это привело к образованию постоянной сырости и создает риск обрушения потолочных конструкций. При этом обращения жильцов в различные инстанции не принесли результатов, а меры по организации необходимого ремонта не принимаются.

На основании обращений жителей следователи организовали процессуальную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Поручение о возбуждении дела было направлено руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу. Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах расследования.

Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.