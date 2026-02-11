Среда, 11 февраля 2026
Хрущевка в Лефортово стала новым домом для Долиной после скандального суда

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Лариса Долина"

Народная артистка России Лариса Долина сменила регистрацию и теперь официально прописана в двухкомнатной квартире в Танковом проезде в Лефортово. Однако жители дома 1961 года постройки сомневаются, что звезда действительно там проживает.

Прописка звезды

Танковый проезд получил свое название в 1928 году от размещавшихся здесь казарм танковой части, вновь оказался в информационной повестке спустя почти столетие. Причиной стала официальная регистрация Ларисы Долиной в одной из квартир местной пятиэтажки. Весь район Лефортово исторически связан с военной инфраструктурой, о чем свидетельствуют названия улиц: Солдатская, Красноказарменная, Краснокурсантский проезд.

Хрущевка в Лефортово стала новым домом для Долиной после скандального суда
Фото: abn.agency

Дом был построен в 1961 году и представляет собой типичную хрущевскую пятиэтажку. Несмотря на возраст, здание находится в удовлетворительном состоянии: проведен косметический ремонт фасада, заменены входные двери во всех четырех подъездах. Однако в подъезде находятся облупленные перила, стандартные почтовые ящики, опечатанный вход в подвал и стены, плотно оклеенные разнообразными уведомлениями и предписаниями.

Соседи певицы

Вход в подвал опечатан. Над подъездной дверью установлена камера наружного наблюдения. Квартиру народной артистки можно узнать по внешним блокам кондиционеров на фасаде.

Местные жители удивлены, что в их доме официально прописана Лариса Долина. По словам соседей, певицу здесь никогда не видели. Жильцы предполагают, что квартиру используют для хранения вещей: иногда в подъезд заносят коробки.

Одна из пожилых жительниц в беседе с «Metro Москва» заметила, что это похоже на переход «из князи в грязи», ведь люди обычно стремятся улучшать жилищные условия, а не наоборот.

Цена квартиры

Анализ рынка недвижимости показывает, что текущая стоимость аналогичной двухкомнатной квартиры в пятиэтажном доме в районе Лефортово составляет около 20 миллионов рублей. Эта сумма примерно эквивалентна цене одной из пяти комнат в том элитном жилом комплексе в Хамовниках, который певица утратила в результате мошеннических действий.

Хрущевка в Лефортово стала новым домом для Долиной после скандального суда
Фото: abn.agency

Прежняя квартира артистки в Ксеньинском переулке занимала 236 квадратных метров. Нынешняя «двушка» в Танковом проезде, купленная двадцать лет назад, составляет лишь около пятидесяти квадратных метров.

Уровень комфорта в двух объектах также несопоставим. Элитный дом в Хамовниках, построенный в 1997 году по индивидуальному проекту, располагал охраняемым подъездом, подземным паркингом, тремя лифтами на 19 квартир, автономной котельной и системой пожаротушения.

Интересное

