Полицейские нашли 11 нелегальных мигрантов на стройке элитного ЖК в Петербурге

На строительной площадке элитного жилого комплекса на Матисовом острове в Санкт-Петербурге правоохранители нашли 11 нелегальных мигрантов. Трое из иностранцев пытались укрыться от проверки в грузовом контейнере.

Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии провели рейд на строящемся объекте премиум-класса на улице Александра Блока. Правоохранители проверили документы у 60 иностранных граждан, задействованных на стройке. К обследованию территории привлекли кинологов со служебными собаками, которые осмотрели строительные бытовки, а также личные вещи иностранцев.

В ходе проверки трое рабочих из стран ближнего зарубежья попытались спрятаться в грузовом контейнере для хранения инвентаря. Они попросили соотечественников закрыть контейнер снаружи, однако были обнаружены.

Еще один мигрант вместо предъявления документов начал демонстративно снимать сотрудников полиции на телефон. За игнорирование законных требований он был доставлен в автозак вместе с остальными десятью выявленными нелегалами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы страны.