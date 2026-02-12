Сергей Миронов предложил создать сеть магазинов для льготников

Депутат Сергей Миронов предложил создать федеральную сеть государственных продуктовых магазинов для льготников с ценами вдвое ниже рыночных. По его мнению, это позволит поддержать пенсионеров, многодетные семьи и инвалидов на фоне роста стоимости продуктов.

Политик выступил с инициативой создания федеральной сети продовольственных магазинов для социально незащищенных категорий граждан. В беседе с NEWS.ru парламентарий добавил, что с начала 2026 года рост цен затронул практически весь ассортимент товаров, превратив поход в супермаркет для многих россиян в испытание.

По замыслу парламентария, в специализированных точках продаж самые востребованные продукты и товары повседневного спроса должны стоить примерно на 50% дешевле, чем в обычных торговых сетях. Одним из рабочих названий проекта Миронов предложил вариант «Половинка».

Снижение цен планируется обеспечить за счет отсутствия торговой наценки, льготных условий аренды и налогообложения, а также высокой скорости оборота товаров. Депутат подчеркнул, что данный проект носит социальный характер и направлен на поддержание уровня жизни граждан.