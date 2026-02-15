Такса Дарси вернулась к хозяйке спустя полгода судов и переездов

Исполнительное производство по возвращению девятилетней таксы Дарси законной владелице завершилось воссоединением на Ленинградском вокзале в Москве.

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга обязал ответчицу вернуть карликовую таксу Дарси ее прежней владелице. По предварительным данным, в 2016 году жительница Рязани приобрела собаку через сайт бесплатных объявлений. В июле 2024 года девушка переехала в Петербург и на время ремонта передала питомца знакомому.

Мужчина сообщил, что отдал собаку друзьям, после чего перестал выходить на связь. Через полгода поисков хозяйка вышла на женщину, которая приютила «брошенное» животное. Новая владелица оформила ветеринарный паспорт, чипировала и стерилизовала таксу и отказалась возвращать ее за деньги.

Истица предоставила суду документы на Дарси за разные годы и переписку подтверждающую ее право собственности. Решение суда вступило в силу, исполнительный лист направили в отделение приставов по Кронштадтскому и Курортному районам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Однако должница уехала с собакой в Москву и сообщила об отсутствии средств на перевозку животного. Пристав предупредил о штрафах, но хозяйка решила выехать в столицу самостоятельно.

Воссоединение состоялось 31 января на Ленинградском вокзале. Исполнительное производство завершено, собака возвращена законной владелице.