В ЗакСе Петербурга раскритиковали закон о бесплатных парковках у соцобъектов

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно отказались поддерживать федеральный законопроект о запрете платных парковок во дворах и у социальных, спортивных и культурных учреждений. Парламентарии назвали инициативу популистской и технически не проработанной.

На заседании комиссии по городскому хозяйству 16 февраля депутат Алексей Макаров усмотрел связь между появлением нового документа и приближением выборов. Главным недостатком он назвал расплывчатость формулировок, в частности термина «непосредственная близость». Михаил Амосов поделился опытом управления своим ТСЖ и предупредил о негативных последствиях. Отмена платы за места во дворах приведет к хаосу, а бесплатные парковки в центре окажутся заблокированы. Например, места у Мариинского театра будут заняты задолго до начала представлений.

По словам представителя Комитета по транспорту Петербурга Александра Карпова, принятие законопроекта разрушит действующую систему платных парковок в центре города. Заместитель председателя ЗакСа Павел Иткин добавил, что простые решения в этом вопросе ведут к серьезным проблемам.

Отметим, что ранее депутаты и эксперты неоднократно обращали внимание на попытки политических сил привлекать к себе внимание за счет популистских инициатив в сфере парковочного пространства. Вместо поддержки федерального документа парламентарии намерены развивать внеуличные парковки, примеры которых уже есть в Кронштадте и Песочном.