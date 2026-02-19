Рейды полиции могут угрожать франчайзингу «Пятерочки» и других продуктовых

Продуктовый франчайзинг в России столкнулся с новыми рисками после заявлений о недопустимости работы мигрантов в розничной торговле.

Рынок франчайзинга в 2025 году продемонстрировал негативную динамику: выручка и спрос на франшизы снизились. По данным Logistics.ru, в первом полугодии половина крупных сетей потеряла выручку, остальные снизили темпы роста. Журнал «Контур» сообщил что спрос на торговые франшизы сократился на 21,5%.

Последние годы самой популярной продуктовой франшизой была «Пятерочка». Несмотря на общий спад сеть из группы Х5 увеличила число партнерских магазинов на 43% до 696 точек. Но после того как охранник убил посетителя в «Перекрестке» в магазинах начались проверки от правоохранителей.

Во время выступления в Законодательном собрании Северной столицы начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин заявил, что мигранты не должны работать в розничной торговле. Он также сообщил о проверке руководства Х5, пишут «Аргументы недели».

Предприниматели с франшизой могут столкнуться с кадровым голодом, так как набирать персонал обычно приходится самим. На сайте для подачи заявок на партнерство с «Пятерочкой» предлагается обучение сотрудников, но не их поиск.

Нелегальные мигранты уже не могут быть трудоустроены, а в перспективе под ограничения могут попасть и иностранцы с легальными документами. При этом магазины группы Х5 остаются под пристальным вниманием правоохранителей, и любой рейд влечет приостановку работы и финансовые потери.