Дискредитация армии станет основанием для депортации из России

Правительство России поддержало законопроект МВД, предлагающий выдворять иностранных граждан за 20 новых составов административных правонарушений, включая дискредитацию Вооруженных сил РФ, пропаганду нацистской символики и распространение экстремистских материалов.

Расширение списка статей для депортации

Законопроект предлагает дополнить наказания для иностранцев за экстремизм и угрозы общественной безопасности. Документ планируется рассмотреть в понедельник на комиссии по законопроектной деятельности, сообщает РИА Новости.

Вместо штрафов планируют применять выдворение из России. Это коснется пропаганды нацистской символики, нарушений военного положения, стрельбы в неположенных местах и распространения экстремистских материалов. Также под новые нормы попадает злоупотребление свободой массовой информации.

Выдворение за дискредитацию армии

Иностранцев будут выдворять за распространение призывов к терроризму и материалов, оправдывающих террористическую деятельность. Наказание коснется публичной дискредитации армии и призывов к санкциям против России. Ранее такие нормы применяли только к российским гражданам, а теперь они станут поводом для высылки иностранцев.

Нарушения общественного порядка и особые режимы

Административное выдворение предлагается установить за мелкое хулиганство, неповиновение требованию сотрудников полиции или Росгвардии, нарушение порядка организации или проведения митингов и пикетирования. Также под действие закона попадает организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, если это повлекло нарушение общественного порядка или причинение вреда здоровью или имуществу.

Кроме того, речь идет о нарушении требований режима чрезвычайного положения, участии в деятельности иностранной или международной нежелательной организации и участии в незаконных митингах.

Отмена оценочного подхода

Проект также предлагает отменить для ряда административных правонарушений положение, которое предписывает принимать решение о целесообразности или нецелесообразности административного выдворения исходя из комплексной оценки личности и обстоятельств совершения правонарушения.

Это положение перестанет действовать для правонарушений, касающихся незаконного оборота наркотических средств и потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Таким образом, для этих составов выдворение станет обязательным без учета индивидуальных обстоятельств.