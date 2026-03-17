После снятия домашнего ареста Лерчек обратилась к подписчикам

Блогер Валерия Чекалина, известной как Лерчек, впервые обратилась к подписчикам после снятия домашнего ареста. Лежащая на больничной койке женщина подтвердила, что у нее рак желудка четвертой степени, и пообещала бороться за жизнь.

Обращение из больницы

Жених Лерчек Луис Сквиччиарини показал видео Валерии Чекалиной из онкоцентра. Танцор извинился за волнение и сообщил, что ее уголовное дело приостановлено.

Лерчек поблагодарила за освобождение из-под домашнего ареста и отметила, что теперь может сосредоточиться на здоровье. Она также опровергла слухи о том, что ее болезнь выдумана. Блогер расплакалась и раскрыла диагноз. Она заявила, что очень хочет жить и будет жить. Сквиччиарини поблагодарил суд за решение, позволяющее семье сосредоточиться на лечении Лерчек.

Напомним, что Гагаринский суд Москвы приостановил уголовное дело в отношении блогера и изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Диагноз и состояние

Согласно материалам уголовного дела, 14 марта у Чекалиной возникла острая потеря зрения на правый глаз. МРТ головного мозга с контрастным усилением выявило опухолевое поражение твердой мозговой оболочки и метастазы в костях свода черепа.

Ранее у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие, ноги и позвоночник. Она прошла первый курс химиотерапии и, по словам окружения, настроена победить болезнь. Источники сообщают, что Чекалина испытывает сильные боли и вынуждена регулярно принимать обезболивающие препараты.

Семейные обстоятельства

Бывший муж блогера Артем Чекалин сообщил, что трое их общих детей сейчас проживают с ним и знают о болезни матери. Он отметил, что семья и друзья сплотились и делают все возможное для поддержки Валерии.

Роды четвертого ребенка произошли в конце февраля на фоне уголовного дела о неуплате налогов на 300 миллионов рублей и отмывании 130 миллионов. С ноября 2024 года Лерчек находилась под домашним арестом, свою вину она не признавала. После постановки диагноза суд приостановил уголовное дело до ее выздоровления.